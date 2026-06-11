Nada mejor que comenzar una Copa del Mundo que con una victoria, sufrida, pero eso pasa a segundo término. Corea del Sur se presentó, en Norteamérica 2026, derrotando (2-1) a República Checa. Se quedó con los tres puntos en el estadio Guadalajara, donde jugó como local.

Con In-beom Hwang como su principal figura, los surcoreanos arrancaron con el pie derecho en el Mundial y ya tiene la mira puesto en su próximo objetivo: México.

En los primeros 45 minutos, las dos selecciones se dedicaron a medirse, ninguna quiso arriesgar y su cautela fue castigado con un fuerte abucheo de los 44,985 mil aficionados presentes.

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El nivel mostrado por ambas, en la primera mitad, no cumplió con las expectativas del siempre exigente público. Para el segundo tiempo, todo cambió, las intenciones de los dos equipos fueron, completamente, distintas.

La jugada más peligrosa del encuentro, hasta ese momento, la tuvo Heung-min Son. Sorprendentemente, la figura surcoreana la desperdició estrellando el balón en el portero checo Matej Kovar.

Después de esa gran oportunidad, República Checa tuvo la suya, no la desaprovechó y abrió el marcador (59') en Guadalajara.

En un saque de banda, los checos encontraron la forma de hacer daño. Su capitán, Ladislav Krejci, se incorporó al ataque, se alzó por todo lo alto y metió un soberbio testarazo. Nada que hacer para el guardameta de los Tigres de Asia.

La respuesta de Corea del Sur fue rápida. En una acción similar a de la de Son, In-beom Hwang empató el cotejo (67'). Un auténtico golazo.

Jugada magistral del volante asiático. Recortó dentro del área y definió por encima de Kovar. Todo estaba parejo de nuevo. En la recta final, la selección europea recuperó la ventaja; sin embargo, el árbitro asistente levantó su bandera para señalar un claro fuero de juego y anular el grito de gol de Michal Sadílek.

Tan solo un minuto después (80') de que se invalidara la anotación checa, los surcoreanos marcaron. Hyeon-gyu Oh se desmarcó de gran manera y remató un centro preciso del autor del primer gol. El estadio Guadalajara explotó y no era para menos.

Corea del Sur debutó con una importante victoria en la Copa del Mundo, pero debe darle vuelta a la página par centrarse en su próximo rival, el que será el más difícil de la fase de grupos. Su mente ya está puesta en México, con quien se peleará el primer lugar del Grupo A.