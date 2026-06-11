El triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el primer partido del Mundial 2026 dejó cientos de reacciones, la mayoría, de emoción y euforia por iniciar el torneo con el pie derecho.

En el caso de Andrés Vaca, de TDUN, su reacción tras el 2-0 del Tri en el estadio Ciudad de México llamó la atención de miles de espectadores y de usuarios en redes sociales, porque se acordó de su compañero, Julio 'El Profe' Ibáñez, e incluso le lanzó una pequeña broma.

El reportero de Televisa que llegó hace un par de días a territorio mexicano luego de estar poco más de dos mes en Sudáfrica por problemas legales.

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¿Qué dijo Andrés Vaca sobre Julio Ibáñez?

En los últimos momentos de la trasmisión, el narrador estrella de Televisa, le dedicó el triunfo del equipo Tricolor a Ibáñez, y a su "pareja" sudafricana, en un tono evidentemente sarcástico por lo sucedido en su viaje a tierras africanas.

"Esto es también para el Profe Ibáñez... esto es hasta para su novio que seguramente lo extraña, para que le saquemos papeles y que estén juntos...", expresó Vaca durante la trasmisión.

Mientras el cronista relataba, se escucharon risas de fondo del resto de participantes en la emisión de la televisora.