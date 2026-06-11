No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla, reza el viejo dicho mexicano. Una frase que cobra todo sentido en la historia de Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana que, tras años de espera y tres Copas del Mundo disputadas, por fin logró romper la sequía y estrenarse como goleador en el máximo escenario del futbol.

El atacante, encontró su momento en el instante preciso. Con determinación, se elevó dentro del área para conectar de cabeza un centro exacto de Roberto Alvarado, firmando el segundo tanto del Tri ante Sudáfrica al minuto 67.

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Más que un simple gol, la anotación representó una liberación personal y un premio a la persistencia, quedando reflejado en la forma en la que frente a miles en el Estadio Ciudad de México y millones por la televisión festejo.

Jiménez, quien recientemente anunció su regreso a los Wolves, celebró el tan anhelado gol mirando al cielo, en un gesto cargado de emoción.

La anotación no solo significó un desahogo personal, sino que además lo colocó como el segundo máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, al empatar con Jared Borgetti con 46 tantos.