La espera terminó. La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 es una realidad.

Corea del Sur y Chequia debutan, esta noche, en la justa mundialista con el único objetivo de sumar su primera victoria para dar un paso importante en el Grupo A.

Los dos rivales de México se enfrentarán sobre la cancha del estadio Guadalajara, que estará recibiendo su primera partido del Mundial.

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Los surcoreanos llegan a este compromiso con dos victorias consecutivas en sus últimos amistosos, por lo que cuentan con la confianza para afrontar a los checos.

Derrotaron a Trinidad y Tobago (5-0) y a El Salvador (1-0), por lo que tampoco recibieron goles y cerraron de buena forma su preparación para encarar la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que esta será la decimoprimera participación de Corea del Sur en forma sucesiva en el Mundial.

Desde México 1986 no deja de asistir al torneo más importante de selecciones del orbe, por lo que cuenta con demasiada experiencia.

Por su parte, Chequia regresa a la justa mundialista luego de 20 largos años de ausencia.

La última ocasión que participó fue en Alemania 2006, donde no pudo avanzar de la fase de grupos, pero obtuvo una victoria (3-0) sobre Estados Unidos.

Los otros dos partidos los perdió; el primero con Ghana y el segundo con Italia, ambos por un 2-0.

Cabe resaltar que aquella fue su primera participación como Chequia o República Checa, ya que antes era llamada Checoslovaquia.

Por tal motivo, esta participación será historia para esta selección, que dirige el experimentado Miroslav Koubek.

Para este encuentro, los checos también cuentan con dos triunfos en juegos de carácter amistoso.

Vencieron a Kosovo (2-1) y Guatemala (3-1), en su más recientes encuentros, por lo que también llegan con un envión anímico importante.

El partido entre Corea del Sur y Chequia será el primero de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 que se dispute en el estadio Guadalajara.

Todo está listo para que la mayor fiesta del futbol a nivel mundial comience en la Perla Tapatía.

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