La expectativa que envolvía al Estadio Ciudad de México minutos antes de la ceremonia inaugural se vio interrumpida por un momento de angustia que encendió la alerta entre los aficionados.

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En medio del ambiente festivo y la emoción por el inicio de la Copa del Mundo, la preocupación se hizo presente en una de las rampas del inmueble, donde un seguidor perdió el conocimiento y se desvaneció ante la mirada de quienes se encontraban cerca.

Lo que segundos antes era euforia se transformó en inquietud. De inmediato, los servicios médicos acudieron al lugar para brindar atención al aficionado, mientras el resto de los presentes abría paso en un esfuerzo por facilitar la asistencia.

Durante varios minutos, el equipo especializado realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, manteniendo la tensión en el ambiente, antes de trasladarlo en ambulancia a un hospital cercano para su atención.