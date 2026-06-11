A unos minutos de poner en marcha su participación en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana ya se encuentra en el Estadio Ciudad de México, escenario que albergará el partido inaugural frente a Sudáfrica y donde miles de aficionados depositan sus esperanzas en un torneo histórico.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre arribó al llamado Coloso de Santa Úrsula bajo un importante dispositivo de seguridad.

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El autobús del equipo nacional ingresó al inmueble entre cánticos, aplausos y una marea verde que se congregó desde temprana hora para respaldar al Tricolor en una tarde que promete quedar en la memoria colectiva.

¡LLEGÓ MÉXICO A SU CASA! 🤩🏟️❤️🇲🇽



Así fue recibido el autobús de la Selección Mexicana previo al duelo ante Sudáfrica.



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/VzCwaRFMP3 — De10Sports (@De10Sports) June 11, 2026

La ilusión volvió a instalarse entre la afición mexicana. Después de 40 años sin alcanzar los Cuartos de Final en una Copa del Mundo, el anhelo de romper las barreras luce más fuerte que nunca. Ahora, con un Mundial en casa y el respaldo de millones de seguidores, el objetivo parece más ambicioso.

El histórico recinto se convirtió otra vez en el centro del futbol internacional. Listo para la ceremonia inaugural, el estadio Azteca abrirá sus puertas al planeta para dar comienzo a una nueva edición mundialista.

México afrontará este primer compromiso con la responsabilidad de responder a la expectativa de su gente, que confía en ver a una selección competitiva, protagonista y capaz de ilusionar desde el primer silbatazo ante Sudáfrica.