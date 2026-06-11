Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre México vs Sudáfrica, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México en punto de las 13:00 horas.

El telón se levanta para uno de los momentos más esperados del futbol mundial: el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Tras cuatro años de espera, la máxima fiesta del balompié regresa con una edición histórica, en la que México, junto a Estados Unidos y Canadá, se convierte en anfitrión de un torneo sin precedentes que captará la atención de millones de aficionados en todo el planeta.

La inauguración tendrá como escenario el emblemático Estadio Ciudad de México, un recinto cargado de historia que vuelve a colocarse en el centro del mundo. Después de una ceremonia inicial que promete ser memorable, la actividad en la cancha dará comienzo con la Selección Mexicana de Javier Aguirre enfrentando a Sudáfrica, en un duelo que marcará el inicio oficial de una Copa del Mundo que apunta a ser la más grande y espectacular de todos los tiempos.

El combinado nacional, arropado por su afición, parte como favorito para este encuentro, respaldado por los recientes resultados de ambas selecciones en duelos amistosos. México llega con confianza tras golear 5-1 a Serbia, mientras que el conjunto africano viene de empatar 1-1 frente a Jamaica.

El encuentro traerá inevitablemente a la memoria lo ocurrido en Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones se midieron en el partido inaugural y firmaron un empate 1-1 en el Soccer City de Johannesburgo. En aquella ocasión, Siphiwe Tshabalala adelantó a los anfitriones al minuto 55, mientras que Rafael Márquez apareció al 79 para sellar la igualada en favor del ‘Tri’.

México vs Sudáfrica, HOY jueves 11 de junio





¡Siempre sí consiguió boletos! 😅



Caramelo dice presente en el estadio Ciudad de México para disfrutar la inauguración entre México y Sudáfrica



Pronostica que México gana 3-0 a los Bafana Bafana pic.twitter.com/jBX6rzp4Am — De10Sports (@De10Sports) June 11, 2026

¡MUCHA GENTE FORMADA! 🇲🇽🏟️



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL



Así una de las filas para ingresar al Estadio Ciudad de México pic.twitter.com/3iXqFuDPxB — De10Sports (@De10Sports) June 11, 2026

¡ASÍ LA EXPLANADA DEL ESTADIO CIUDAD DE MEXICO! 🏟️



Luego de dos filtrosx así es la llegada a la explanada del inmueble.



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¡UNA NUEVA REVISIÓN! 🧐⚽❌



Metros ante del Estadio Ciudad de México, los fanáticos, vuelven a ser revisados por personal de seguridad.



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Los aficionados descienden en la estación El Vergel ya que no hay llegada a la estación del estadio Azteca en tren ligero 🚈 pic.twitter.com/WWqlOZ2TIT — De10Sports (@De10Sports) June 11, 2026

¡ACCESO EXCLUSIVO! ❌⚽🚄



Así el ingreso al Tren Ligero en la Estación Tasqueña, únicamente para los aficionados y personal acreditado para la inauguración de la Copa del Mundo.



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¡ACCESO EXCLUSIVO! ❌⚽🚄



Así el ingreso al Tren Ligero en la Estación Tasqueña, únicamente para los aficionados y personal acreditado para la inauguración de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/Ma9sISd3F0 — De10Sports (@De10Sports) June 11, 2026