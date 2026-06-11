Fin de los rumores, de las novelas y polémicas. ya tiene a sus 11 elegidos para enfrentar a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Mexicana abre el telón de este Mundial 2026 con estos elementos. Una alineación casi idéntica a la que presentaron en el último partido frente a Serbia, en el estadio Nemesio Díez.

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Alineación de México para enfrentar a Sudáfrica

Estos son los 11 elegidos de Javier Aguirre para debutar en la Copa del Mundo 2026.

Portero: Raúl 'Tala' Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez

Delanteros: Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez

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