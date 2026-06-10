Por historia en Mundiales, ranking FIFA, jerarquía de plantillas y actualidad, la Selección Mexicana parte como amplia favorita para llevarse el primer juego de la Copa del Mundo ante Sudáfrica. Sin embargo, en el interior de los Bafana Bafana están motivados para dar la sorpresa y jugar con la presión que tendrá el Tri, a su favor.

Teboho Mokoena, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la Selección sudafricana, habló en conferencia de prensa previa al partido y aseguró que no les pesa ser visitantes en el estadio Ciudad de México y que quieren ir contra las estadísticas para hacer historia en esta Copa del Mundo.

“Algunos expertos dicen que tenemos el 7 por ciento de probabilidad de avanzar, así que no tenemos presión, eso siempre es para el anfitrión, sabemos qué se espera de nosotros y sólo pensamos en el partido”, declaró Mokoena.

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Con 29 años, el originario de Bethlehem, Sudáfrica, jugará su primera Copa del Mundo y no quiere desaprovechar la oportunidad de escribir su nombre con letras doradas en el futbol sudafricano.

“Esta experiencia llega cada cuatro años, para nosotros (los jugadores) es la primera vez en un Mundial, así que queremos disfrutarlo y para eso debemos ser competitivos y vernos avanzando a la siguiente ronda, dije que debemos estar acá para disfrutar y que cuando nos toque despedirnos que sea sin arrepentimientos, después de darlo todo”, agregó.

Mokoena tiene 54 partidos disputados con su selección, incluidas las eliminatorias para esta Copa del Mundo y la Copa Africana de Naciones. Su objetivo es claro: hacer historia. El primer paso, es enfrentarse a uno de los tres anfitriones.

“Las expectativas son muy altas, será un juego increíble con una atmósfera impresionante y estamos emocionados, sabemos lo que significa para nuestro país. Para ganar mañana tenemos que pelear cada pelota y sin duda estamos listos, será un buen reto y un partido complicado”, concluyó.

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