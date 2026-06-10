El futbol suele ser una herramienta para llevar paz al mundo en tiempos de conflicto, es mucho más que 22 jugadores corriendo atrás de un balón y ahora, con el desarrollo del torneo más importante que tiene este deporte, la Copa del Mundo, Gianni Infantino aprovechó para mandar un mensaje de paz y unidad.

En la conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo, Infantino fue cuestionado sobre los distintos conflictos que azotan a distintos países en la actualidad y cómo podía el futbol ayudar a unir a la sociedad, a lo que él mencionó que “creo en la magia, en la potencia del balón de futbol y en la Copa Mundial de la FIFA. Veo la situación en la que está el mundo, además todos tenemos nuestros propios problemas en cada lugar del planeta, pero creo también que un evento de una magnitud como un Mundial puede ayudar, porque estoy convencido que el ser humano es bueno y no malo, profundamente creo eso, aunque hay algunos malos”.

🗣️ “Es un momento de alegría y celebración”



Gianni Infantino, presidente de FIFA, dice presente en el estadio Ciudad de México en la conferencia de prensa inaugural de la Copa del Mundo pic.twitter.com/1UqNOg38fP — De10Sports (@De10Sports) June 10, 2026

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En distintas ocasiones durante la conferencia, el directivo suizoitaliano hizo énfasis en que esta edición de la Copa del Mundo debe transmitir energía positiva a los aficionados, sin importar el color de sus banderas.

Gianni Infantino presume haber logrado que Irán juegue la Copa del Mundo 2026 a pesar de los conflictos bélicos con Estados Unidos 🇮🇷 🇺🇸



🗣️ “Ese es el espíritu del futbol” pic.twitter.com/N9xqk17rE4 — De10Sports (@De10Sports) June 10, 2026

“Nuestro mundo y sobre todo hoy lo que necesita y lo que les pido es transmitir energía positiva a todo el mundo. En Qatar había gente de todas partes del mundo juntos durante un mes, porque la gente quiere eso”, agregó Infantino.

Esta será la tercera Copa del Mundo con Gianni como presidente de la FIFA y concluyó que "este Mundial va a ser uno de los más espectaculares de la historia, porque hoy está muy difícil ver quién puede ganar, en Mundiales pasados siempre había dos o tres favoritos, pero ahora puede ser cualquiera, que sea una fiesta y que empiece ya”.