¿Habrá Fan Fest en el Zócalo? Claudia Sheinbaum lo pone en duda para el debut del Tri en el Mundial

La posibilidad de que el Zócalo capitalino reciba a miles de aficionados para la inauguración del Mundial 2026 aún permanece en evaluación. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el tradicional FIFA Fan Fest previsto para el arranque de la Copa del Mundo no cuenta con una certeza total debido al contexto que prevalece en el Centro Histórico, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen presencia y han advertido posibles protestas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 10 de junio, la mandataria explicó que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene alternativas listas para garantizar que la ciudadanía pueda seguir el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo y en espacios públicos.

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“Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay 18 sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la Jefa de Gobierno donde se puede ver el partido de manera gratuita.

Son 18 sedes donde se puede asistir sin ningún problema y ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a una de las 18 sedes. Yo creo que hoy en la tarde, se dirá sobre el tema del Zócalo”, externó Claudia Sheinbaum en su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de junio.

La incertidumbre sobre la sede principal contrasta con el entusiasmo que existe por el silbatazo inicial del torneo. Sheinbaum aseguró que quienes cuenten con entradas para el encuentro inaugural podrán trasladarse sin contratiempos, además de destacar que gran parte de la actividad laboral y escolar se detendrá para permitir que la afición siga el debut de la Selección Mexicana.

“Todos los que tienen boleto van a llegar tranquilos porque además no hay clases, no hay trabajos de oficina. Todo mundo vamos a ver a la Selección y a echarle porras. Los que no tienen acceso a la televisión de paga los pueden ver de forma gratuita en 18 sedes en la ciudad y ya en la tarde podemos informar si el Zócalo está en condición de entrar o no”, dijo.

¿Dónde se podrá ver el México vs Sudáfrica en CDMX de forma gratuita?

Las pantallas están instaladas en los siguientes puntos: