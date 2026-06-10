La cuenta regresiva terminó. La Copa del Mundo 2026 está a punto de abrir el telón y la Selección Mexicana tendrá el privilegio de protagonizar el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, en un duelo que acapara la atención de millones de aficionados.

Con el silbatazo inicial cada vez más cerca, entre seguidores del Tri se centra en un tema: los futbolistas que elegiría Javier Aguirre para disputar el compromiso que marcará el arranque del torneo más importante del planeta.

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En los días previos al enfrentamiento surgieron varias dudas, especialmente en la portería. Aunque el nombre de Guillermo Ochoa apareció como una opción de peso por su experiencia en Copas del Mundo, todo apunta a que Raúl Rangel ocupará el arco nacional.

El guardameta ganó terreno tras sumar ocho encuentros consecutivos como titular con la Selección Mexicana, situación que lo coloca como favorito para custodiar la meta.

En la zaga, Aguirre apostaría por una línea con experiencia y equilibrio. César Montes y Johan Vásquez se perfilarían como la pareja de centrales, mientras Jorge Sánchez y Jesús Gallardo cubrirían las bandas defensivas para contener los ataques sudafricanos.

El mediocampo tendría una mezcla de talento técnico y recuperación. Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo y Erik Lira serían los elegidos para controlar el ritmo del encuentro y generar oportunidades hacia el frente.

En el ataque, Roberto “Piojo” Alvarado y Julián Quiñones acompañarían a Raúl Jiménez, delantero que asumiría la responsabilidad de encabezar la ofensiva mexicana en busca de un estreno victorioso.

El duelo entre México y Sudáfrica comenzará a las 13:00 horas del jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario donde el Tri buscará dar el primer golpe de autoridad en la justa mundialista.