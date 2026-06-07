Mundial 2026: Momentos de tensión se vivieron cerca de la base de la selección de Inglaterra

Un tiroteo registrado en Kansas City, Missouri, dejó un saldo de nueve personas heridas y generó preocupación internacional debido a la cercanía del lugar con la sede de la selección de Inglaterra durante la fase de grupos del Mundial 2026.

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado, en la Avenida Troost, una zona ubicada aproximadamente a seis kilómetros del hotel de concentración y del complejo de entrenamiento del representativo inglés durante la Copa del Mundo.

A pesar de la alarma, el conjunto europeo no se encontraba en la ciudad al momento del incidente.

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El equipo de Inglaterra permanecía en Florida, donde disputó un encuentro amistoso frente a Nueva Zelanda. El sábado, el cuadro británico consiguió un triunfo por marcador de 1-0 en el Raymond James Stadium, de Tampa, y tiene programado otro compromiso ante Costa Rica el miércoles en Orlando.

La vocera del Departamento de Policía de Kansas City, Alayna González, informó al diario The Kansas City Star que elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, encontraron a varias personas que abandonaban el área y a tres mujeres lesionadas por disparos.

Más tarde, las autoridades identificaron a otras seis víctimas relacionadas con el hecho. Según el informe preliminar, todos los heridos son adultos y ninguno enfrenta lesiones que pongan en riesgo su vida.

El episodio atrajo la atención de la prensa británica por la proximidad con la futura base de operaciones de Inglaterra en el torneo internacional.