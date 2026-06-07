Solo faltan cuatro días para que la Copa del Mundo 2026 abra el telón y la pelota comience a rodar en el torneo más esperado del planeta. El certamen reunirá a las mejores selecciones del mundo en una edición histórica, la primera con 48 equipos, donde millones de aficionados seguirán cada partido con la ilusión de ver a su país alcanzar la gloria.

La lucha por el título no solo recaerá en el talento de los futbolistas. Desde los banquillos, los entrenadores asumirán un papel clave en la estrategia, la gestión de grupo y la toma de decisiones en momentos determinantes. La experiencia y la capacidad de reacción pueden marcar diferencia en un campeonato tan exigente.

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En esta edición del Mundial, el abanico de estrategas incluye campeones, técnicos consagrados, exjugadores de élite y nuevas apuestas.

Entre ellos sobresalen nombres de talla internacional como Carlo Ancelotti con Brasil, Lionel Scaloni con Argentina, Thomas Tuchel con Inglaterra y Javier Aguirre al frente de México.

El entrenador más joven de la justa será Julian Nagelsmann, quien dirige a Alemania con apenas 38 años. Del otro lado aparece Dick Advocaat, estratega de Curazao, quien a sus 78 años presume una larga trayectoria en el futbol internacional. También destacan veteranos como Marcelo Bielsa en Uruguay y Carlos Queiroz con Ghana.

Argentina llegará bajo el mando de Lionel Scaloni, campeón mundial en Qatar 2022, mientras que Francia mantendrá la continuidad con Didier Deschamps. España apostará por Luis de la Fuente y Estados Unidos tendrá a Mauricio Pochettino como responsable de liderar al combinado anfitrión.

México afrontará el reto con Javier Aguirre, quien se convertirá en uno de los técnicos con mayor experiencia mundialista. El Vasco buscará llevar al Tricolor a una actuación destacada en casa.

¿Quiénes son los 48 entrenadores que dirigirán a las selecciones del torneo?