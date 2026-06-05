La selección de futbol de Japón enfrenta complicaciones en México a pocos días de su debut en la Copa del Mundo 2026.

El conjunto asiático, que eligió la Sultana del Norte como parte de su fase de adaptación, tuvo que cambiar de sede de entrenamiento en dos ocasiones debido a las malas condiciones de las canchas.

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Los llamados Samuráis Azules arribaron esta semana a territorio mexicano con la intención de afinar detalles para el torneo internacional. En un inicio, el plan contempló trabajar en un campo perteneciente al club Tigres, ubicado en San Nicolás de los Garza, dentro de la zona metropolitana de Monterrey.

No obstante, las recientes lluvias y las afectaciones climatológicas provocaron un deterioro considerable del césped, situación que llevó al equipo japonés a buscar alternativas para mantener el nivel de exigencia física y táctica previo al certamen.

Como primera opción emergente, Japón recurrió a instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin embargo, el terreno tampoco convenció al cuerpo técnico, por lo que se tomó la decisión de buscar un nuevo sitio.

El equipo ahora realiza sus prácticas en las instalaciones de EL Barrial del club Monterrey.

"Es por culpa del mal tiempo, no podemos hacer nada al respecto. Queremos asegurarnos una preparación óptima" para la Copa del Mundo, declaró el director de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Japón, Masakuni Yamamoto.

"Llegamos a esta conclusión (cambiar de sitio de entrenamiento) porque buscamos un mejor entorno", agregó Yamamoto. "Se debe al mal tiempo, así que es inevitable".

Japón permanecerá unos días más en México antes de trasladarse, a partir del martes, a Nashville, Tennessee, donde establecerá su campamento base para el Mundial. El cuadro nipón forma parte del Grupo F y debutará el 14 de junio frente a Países Bajos en Dallas.