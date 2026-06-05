La Selección Mexicana concluyó su etapa de preparación con una sólida exhibición tras imponerse con autoridad 5-1 sobre Serbia, resultado que fortaleció el ánimo del plantel y elevó las expectativas rumbo al arranque del torneo internacional.

Lee también ¡Noruega ya ganó el Mundial! Rompe el internet con una impactante foto vikinga

El conjunto nacional ofreció una actuación convincente, con momentos de buen futbol, intensidad ofensiva y contundencia frente al arco rival.

Desde los primeros minutos, el equipo de Javier Aguirre tomó el control del encuentro y encontró recompensa gracias a las anotaciones de Johan Vásquez y Raúl Jiménez, además de dos autogoles generados por la presión constante del ataque mexicano.

Más allá de la diferencia en el marcador, el compromiso dejó señales positivas para el cuerpo técnico.

El triunfo aparece en un momento importante para México, ya que el debut en el torneo se acerca y el primer gran examen será frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Fuera de la cancha, la reacción de la afición no pasó desapercibida. Las redes sociales se llenaron de memes, bromas e imágenes que reflejaron el entusiasmo de los seguidores, quienes celebraron la goleada con humor y optimismo de cara al inicio de la justa.

A continuación te dejamos los mejores MEMES tras el México vs Serbia:

Y todavía le festejan este gol. pic.twitter.com/LkkKGBBOmh — Kevin  (@Kev_Palomeque7) June 5, 2026

TE AMO RAUL, YA NO LA CAGUES WE 😭😭😭😭 pic.twitter.com/w0PszlZpGP — Dua Puma Mundialista 🐾🇲🇽🏆 (@PumaStan) June 5, 2026

🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Váyanse a la vrg con su selección telerisa pic.twitter.com/WtasDrAzBV — Beto ⚽️👨‍💻🇲🇽 (@RickHunter7) June 5, 2026

El jugador del partido?? 😂😂😂😂😂😂 no mamen !! El go le cayó de milagro, si no, ni de pedo anota pic.twitter.com/j7SOkaZNDF — Mir’s trrs (@miriiam_gtg) June 5, 2026

El Raul "el chanfle" televiso nos dará la copa del mundo. 🤣🤣 pic.twitter.com/sw0VuQPM7t — elquenopidenada 🐢🐢🐾🎽⚽🚗🍻☕ (@elquenopidenada) June 5, 2026

el Tala Rangel viendo la contra de Serbia después del error de Jesus Gallardo y Johan Vazquez: pic.twitter.com/7iZJeR2NlU — Emi Montxnx 🇲🇽 (@emimontxnx) June 5, 2026

Serbia sacrificándose para hacer ver a la selección mexicana como el Brasil del 70 pic.twitter.com/ioh2pyVEpr — Rafaello (@rafaelissmo) June 5, 2026

Por fin anotó Raúl Jiménez pic.twitter.com/kf2u04Xajw — edu 🇲🇽 (@eduuxqs) June 5, 2026