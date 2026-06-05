A solo unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, Noruega ya logró captar la atención global sin necesidad de disputar un solo partido. La selección escandinava presentó una fotografía oficial que desató reacciones en redes sociales y generó furor dentro y fuera de su país por su poderosa imagen inspirada en los antiguos guerreros vikingos.

El combinado noruego decidió apostar por una imagen distinta para anunciar su regreso al máximo torneo internacional, una competencia que no disputa desde Francia 1998.

En la postal aparecen futbolistas y miembros del cuerpo técnico con armaduras, escudos, espadas, lanzas y hachas, frente a un fiordo rodeado de montañas y embarcaciones históricas que evocan la herencia cultural del país nórdico.

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Figuras como Erling Haaland encabezaron la producción fotográfica que rápidamente ganó popularidad en plataformas digitales. La sesión se realizó en una playa privada de Oslo bajo la dirección del reconocido fotógrafo escocés David Yarrow, quien recibió la propuesta meses atrás por sugerencia de Haaland y del golfista Viktor Hovland.

“Mi respuesta fue que quería vestirlos de vikingos”, reveló Yarrow en entrevista con The New York Times. “Me gusta sacar a la gente de la forma en que habitualmente se los retrata”.

Para construir la atmósfera, diseñaron un muelle de madera de época y utilizó referencias de la serie Vikings. Incluso hubo un equipo especial de maquillaje y vestuario para reforzar el aspecto intimidante de los protagonistas.

“Les dije que debían verse temibles y tener soberanía. Había un par de chicos que lucían demasiado angelicales para ser guerreros, pero lo manejamos bien”, comentó el fotógrafo.

🔴 La Selección Nacional de Noruega se viste de vikingos para el Mundial 2026.



📸: David Yarrow pic.twitter.com/A09sZs8qnV — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 5, 2026

El único ausente en la jornada fue el capitán Martin Odegaard, quien disputó la final de la Champions League con el Arsenal ese mismo día. La producción dejó un espacio reservado para el mediocampista, quien después viajó a Oslo para integrarse digitalmente a la imagen final.

Aunque la fotografía recibió elogios y 'likes' por su creatividad, también abrió polémica en Noruega. Algunos analistas criticaron el uso del simbolismo vikingo y señalaron posibles asociaciones ideológicas. Sin embargo, también hubo respaldo de otros sectores y aficionados.

Mientras tanto, el técnico Ståle Solbakken evitó profundizar en la polémica: "Hay temas más importantes y problemáticos. No quiero gastar tiempo en eso".