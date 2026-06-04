La ilusión por el Mundial de 2026 ya está a tope entre aficionados y voces cercanas a la Selección Mexicana.

A siete días para que el balón ruede en la Copa del Mundo, el exseleccionado nacional Paul Aguilar se mostró optimista con el panorama del Tri y aseguró que ve al combinado nacional como líder de su grupo.

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Para el exlateral americanista, el primer compromiso representa un reto emocional importante por la presión que implica disputar un partido inaugural ante millones de espectadores y con el peso de la localía. Sin embargo, considera que el equipo nacional podrá sobreponerse a ese escenario y cumplir con las expectativas.

“Todos son importantes, pero lógicamente el primer partido (vs Sudáfrica) siendo inauguración siempre hay muchísimos nervios, creo que van a pasar unos minutos en que todo eso se vaya diluyendo y al final de cuentas puedan sacar resultado, pero yo veo a México como primero de grupo”, dijo el también exdefensa del Pachuca.

La Selección Mexicana quedó instalada en el Grupo A del Mundial, donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, un sector que para muchos luce accesible, aunque con rivales capaces de complicar el camino del conjunto dirigido por el Vasco Aguirre.

Ante esto, Aguilar considera que jugar en casa puede convertirse en un impulso anímico para el equipo nacional y abrir la puerta a una participación histórica.

“La verdad es que esperemos que México haga un grandísimo mundial, estamos en casa y creo que eso puede ser un aliciente, una motivación más para que la Selección haga excelentes partidos primero en la fase de grupos y después le llegue lo más lejos que se pueda”.

"Lo pasado, pasado"

Las dudas alrededor del Tri todavía permanecen entre algunos aficionados. Durante el cierre de 2025, el equipo mexicano atravesó un periodo complicado después de la Copa Oro, con cuatro empates frente a Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, además de derrotas contra Paraguay y Colombia, esta última con un contundente 4-0.

El panorama mostró señales positivas en 2026. México no ha conocido la derrota desde el inicio del año y logró empates ante selecciones de alto nivel como Bélgica y Portugal, algo que alimentó el optimismo de cara a la Copa del Mundo. Ante ello, Paul pidió dejar atrás las críticas y enfocar la atención en respaldar al equipo nacional.

“Lo pasado es pasado, ya fue, hoy hay que enfocarnos en poder apoyar a que la Selección haga el mayor de los mundiales, hay que mandarle mejor energía, el mayor de lo éxitos para que así sea y este Mundial sea algo espectacular dentro del país”, explicó.