La FIFA dio a conocer el grupo de artistas que formará parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto que busca convertirse en la banda sonora de la edición más grande en la historia del torneo.

Con 18 temas y una mezcla de figuras internacionales, el organismo apuesta por un material que represente la diversidad cultural y musical de los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

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El álbum reúne a exponentes de géneros y nacionalidades distintas, desde estrellas consolidadas hasta voces emergentes de la industria musical.

Entre los nombres más destacados aparecen Shakira, Daddy Yankee, Belinda, Alejandro Fernández, The Rolling Stones, Future, Anitta, LISA y Carín León, quienes participan en colaboraciones inéditas.

La FIFA explicó que este material busca reflejar la energía y la emoción que acompañarán al torneo de 2026.

Además, el organismo señaló que el disco ya cuenta con preventa digital y acceso anticipado en plataformas de reproducción y descarga.

Tras el estreno de sencillos como Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals y Game Time, FIFA Sound presentó de forma completa el concepto musical del proyecto, el cual pretende acercar distintas culturas por medio de la música y del futbol.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el alcance global de la propuesta. “La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia”, afirmó el dirigente.

Además, resaltó la presencia de artistas de distintos idiomas y géneros musicales como parte de una iniciativa pensada para conectar a los aficionados.

Entre los temas más esperados aparecen Dai Dai, con Shakira y Burna Boy; Mi México Lindo, interpretado por Alejandro Fernández; Three Nations, con 21 Savage, Nata Cano y French Montana; además de Por Ella, a cargo de Los Ángeles Azules y Belinda.

La FIFA también confirmó que parte del repertorio tendrá presencia en conciertos previos al torneo, incluido el Countdown Concert, que visitará Ciudad de México, Toronto y Los Angeles. Algunas canciones también sonarán durante las ceremonias de inauguración en los tres países sede del Mundial 2026.

Lista de temas del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™