El Mundial 2026 no solo ha dejado emociones dentro de la cancha. También ha regalado escenas que reflejan el respeto entre figuras de distintas generaciones.

Una de las más especiales tuvo como protagonistas a Jorge Campos y Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, quienes compartieron un emotivo intercambio de playeras durante un evento organizado por la FIFA en Nueva York, previo la gran final del cetamen entre Argentina y España.

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Tras concluir la participación del guardameta africano en la Copa del Mundo, Vozinha regresó a Estados Unidos para reunirse con varias exestrellas del balompié mundial, entre ellas el legendario exportero mexicano.

Campos cumplió la promesa que le había hecho un día antes y le entregó una de las coloridas camisetas que marcaron su carrera, además de dedicarle un mensaje que emocionó a los aficionados.

¿Cómo fue la firma que plasmó Campos en su jersey antes de obsequiarlo a Vozinha?

“Para mi amigo. El mejor portero 2026”, escribió Jorge Campos en la parte posterior del jersey antes de entregárselo a Vozinha.

El encuentro tuvo lugar en las actividades organizadas por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center, donde ambos convivieron con varias de las máximas leyendas del balompié internacional.

Entre los asistentes destacaron René Higuita, Ronaldo "El Fenómeno", Cafú, Alessandro Del Piero, Davor Suker, Javier Zanetti, John Terry, David Trezeguet y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Campos compartió en redes sociales imágenes y videos del evento.

En uno de ellos bromeó con Cafú al llamarlo "el presidente de Brasil", mientras el brasileño respondió con un simpático "el presidente de México". Después, ambos señalaron a Vozinha como "el futuro presidente de Cabo Verde", lo que provocó sonrisas entre los presentes.

“The President of Mexico, the

President of Brazil... and the future President of Cabo Verde” 😂



Mexican goalkeeping legend Jorge Campos shared a hilarious moment with Brazil icon Cafu and Cape Verde's own Vozinha.



Campos jokingly called Cafu the "President of Brazil" before… pic.twitter.com/abx0G1VEEU — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 18, 2026

La convivencia también incluyó un intercambio de autógrafos y una fotografía que reunió a varias figuras históricas. Incluso Novak Djokovic apareció para saludar a los guardametas y sumarse al recuerdo.

¿Quién es el mejor portero @higuitarene 🇨🇴? Pues claro que @vozinhaa1 🇨🇻



Y también invitamos a la foto a @DjokerNole pic.twitter.com/32b1MJ9XxT — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) July 18, 2026

Vozinha, por su parte, confirmó el prestigio que ganó en el Mundial gracias a sus destacadas actuaciones con Cabo Verde, selección que encontró en el experimentado guardameta de 40 años a uno de sus grandes referentes.