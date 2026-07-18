Kylian Mbappé cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una actuación sobresaliente.

Aunque Francia cayó frente a Inglaterra en el partido por el tercer lugar, el atacante firmó un doblete que le permitió alcanzar los 10 goles y convertirse, de momento, en el máximo anotador del torneo.

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El delantero del Real Madrid volvió a demostrar por qué figura entre los mejores futbolistas del planeta.

Su capacidad frente al arco le permitió superar la marca de Lionel Messi en la tabla de goleo y mantenerse como candidato para conquistar la Bota de Oro, reconocimiento que todavía dependerá de lo que ocurra en la Final entre Argentina y España.

Mbappé ya conoce ese premio. En Qatar 2022 terminó como el máximo goleador con ocho tantos, una cifra que ahora dejó atrás gracias a su brillante desempeño en esta edición del Mundial.

Su producción ofensiva se repartió a lo largo del certamen con dos goles frente a Senegal, dos contra Irak, un par más ante Suiza, uno frente a Paraguay, otro contra Marruecos y un doblete ante Inglaterra. Solo Noruega y España evitaron que el francés encontrara el camino al gol.

Sin embargo, la pelea por el liderato ofensivo todavía no concluye. Lionel Messi suma ocho anotaciones y tendrá la oportunidad de aumentar su cuenta en el partido más importante del campeonato.

El capitán argentino también registra cuatro asistencias, por lo que aún conserva posibilidades de arrebatarle el primer puesto a Mbappé.

¿Cómo quedó el resto de la tabla de goleo?

Jude Bellingham y Erling Haaland comparten el tercer lugar con siete goles, mientras que Ousmane Dembélé y Harry Kane aparecen con seis.

Más abajo se ubican Mikel Oyarzabal con cinco, mientras que Ismaila Sarr, Julián Quiñones y Vinicius Junior le siguen con cuatro anotaciones.

La Final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del planeta. También resolverá quién levantará la Bota de Oro, con Mbappé como líder provisional y Messi como el futbolista con mayores opciones de cambiar el desenlace de la clasificación de goleadores.