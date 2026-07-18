La llega a su último episodio con un choque entre dos de las selecciones más importantes del planeta.

España y Argentina se enfrentarán este domingo 19 de julio por el campeonato mundial, después de un torneo que reunió 48 equipos, 103 encuentros y múltiples sorpresas hasta conocer a los dos finalistas.

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España disputará apenas la segunda final de su historia con el objetivo de conquistar un nuevo título.

La escuadra ibérica encabezó el Grupo H tras igualar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay. En la fase de eliminación dejó en el camino a Austria, después superó a Portugal y a Cristiano Ronaldo, más tarde derrotó a Bélgica en un duelo que representó el primer gol recibido por los españoles en el certamen y confirmó su pase al vencer con autoridad a Francia en Semifinales.

Argentina también construyó un recorrido de enorme dificultad. La Albiceleste terminó como líder del Grupo J gracias a sus triunfos sobre Argelia, Austria y Jordania. Después superó una serie de eliminatorias exigentes, con victorias en tiempos extra frente a Cabo Verde y Suiza, además de remontadas contra Egipto e Inglaterra para instalarse en el partido por el título.

¿Cuándo y dónde ver la Final entre España y Argentina?

La gran final tendrá como escenario el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible por Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y la plataforma ViX Premium con el Pase Mundial, opciones que permitirán seguir el desenlace del torneo desde cualquier punto del país.

  • Fecha: Domingo 19 de julio
  • Horario: 13:00 horas (Tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Las Estrellas, Canal 5, Canal 9, Azteca 7, TUDN y ViX Premium Pase Mundial
  • Sede: MetLife Stadium – Estadio New York/New Jersey

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