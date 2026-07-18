La Copa del Mundo de la FIFA 2026 tuvo un penúltimo capítulo digno de un torneo inolvidable.

Inglaterra y Francia regalaron un espectáculo ofensivo de principio a fin en la disputa por el tercer lugar, donde los ingleses impusieron condiciones con una victoria de 6-4 en un encuentro que dejó emociones durante los 90 minutos y un cierre de auténtica locura.

El conjunto inglés mostró su intención desde el silbatazo inicial. Apenas al minuto 3, Declan Rice sorprendió con un potente disparo desde fuera del área para abrir el marcador. La presión no disminuyó y, al 18, Ezri Konsa amplió la ventaja con un sólido remate de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice.

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Francia buscó responder con Kylian Mbappé como principal referente ofensivo, pero Dean Henderson y la defensa inglesa resistieron los intentos del atacante francés.

Antes del descanso llegó el golpe definitivo de la primera mitad. Bukayo Saka apareció al minuto 37 para firmar el tercer tanto tras un veloz contragolpe y, en tiempo agregado, volvió a marcar para colocar un contundente 4-0.

¿Que paso en la segunda mitad del duelo entre Francia e Inglaterra?

Didier Deschamps movió sus piezas para la segunda parte y la reacción francesa llegó de inmediato. Mbappé descontó al 48 y Bradley Barcola acercó a los galos con el 4-2. Al 66, nuevamente Mbappé encontró el camino al gol para colocar el marcador 4-3 y devolver la esperanza a su selección.

Sin embargo, Inglaterra respondió en el momento clave. Al minuto 87, Bukayo Saka completó su triplete desde el punto penal para devolver la tranquilidad a los dirigidos por el técnico inglés. Francia no bajó los brazos y Ousmane Dembélé marcó el cuarto tanto en el tiempo agregado para mantener la incertidumbre.

Cuando parecía que el encuentro terminaría con mínima diferencia, Inglaterra aprovechó un contragolpe letal. Jude Bellingham apareció al minuto 98 para definir con clase y sellar el definitivo 6-4, un marcador que reflejó el vertiginoso intercambio de golpes entre dos de las selecciones más poderosas del planeta.

Aunque ninguno alcanzó la gran final, ingleses y franceses ofrecieron uno de los partidos más entretenidos del Mundial 2026. Inglaterra cerró su participación con una victoria de prestigio y el tercer lugar del torneo, mientras Francia se marchó con la sensación de haber protagonizado un duelo inolvidable para los aficionados al futbol.