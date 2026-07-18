Mundial 2026: El clima juega en contra de España previo a la final; su entrenamiento fue cancelado

A solo un día de disputar la final del Mundial 2026 frente a Argentina, la selección de España enfrentó un imprevisto que alteró su preparación.

Las condiciones meteorológicas en Nueva Jersey impidieron que el equipo realizara su entrenamiento sobre la cancha, luego de que una serie de tormentas eléctricas obligara a cancelar la sesión prevista para este sábado.

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El conjunto español tenía programada su práctica en el Melanie Lane Training Ground, pero minutos antes del inicio, la actividad quedó en pausa debido a la presencia de actividad eléctrica en la zona. Mientras los medios de comunicación aguardaban el acceso al entrenamiento, la organización informó sobre el protocolo de seguridad establecido para este tipo de situaciones.

“El protocolo indica que el entrenamiento sobre el césped se podrá iniciar 30 minutos después del último trueno”, informó la organización.

Aunque las autoridades contemplaron una posible ventana para que los futbolistas trabajaran sobre el terreno de juego, el pronóstico cambió con rapidez y las tormentas cobraron mayor intensidad. Ante ese escenario, la sesión quedó suspendida de forma definitiva.

Como alternativa, el cuerpo técnico reorganizó la agenda del plantel y los jugadores realizaron ejercicios de activación física dentro del gimnasio del complejo deportivo, con el objetivo de mantener la carga de trabajo sin asumir riesgos.

Pese a este contratiempo, la preparación de España no luce comprometida rumbo al partido más importante del torneo.

Los reportes meteorológicos apuntan a un panorama favorable para el domingo, día en que el MetLife Stadium abrirá sus puertas para recibir la esperada final entre España y Argentina.

El choque por el título reunirá a dos de las selecciones más sólidas del campeonato, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo y pondrá fin a una edición histórica del Mundial 2026.