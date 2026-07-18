Nueva York vibra como nunca lo había hecho. La Gran Manzana es sede de la Final de la Copa del Mundo 2026 y las aficiones de Argentina y España se han apoderado de las calles.

Este sábado, los fanáticos de ambos países calentaron la previa por el duelo del título con dos vibrantes banderazos en lo que mostraron su músculo a horas de conocer al campeón del mundo.

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La nación albiceleste tomó de sede el Times Square. Entre gigantes pantallas, publicidad que respaldaban a la selección argentina y cerca de cinco mil aficionados, dieron color para cerrar una Copa del Mundo en la que han sido protagonistas en las calles de principio a fin.

"Por las Malvinas, por el Diego y la última de Leo...", "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar...", los dos cánticos que más retumbaron en las calles neoyorquinas. Nadie vive el futbol como ellos y así lo confirman.

Banderas de Diego Armando Maradona y de Lionel Messi ondearon en lo más alto del Times Square... a pocos kilómetros, la afición de La Furia también se hizo sentir en el mercado Little Spain. En menor número, pero con gran intensidad.

"El que no bote es español", sonaba fuerte en los cientos de fanáticos ibéricos que caminaron desde el Madison Square Garden hacia el puntos donde ya había más españoles. Una locura la fiesta que se vivió con los españoles.

Menos colorido y una fiesta que duró menos, pero sin duda, con mucha intensidad. Se espera que sean minoría mañana en el New York/ New Jersey Stadium, pero sin duda se harán sentir.

Una constante en ambos banderazos fueron los incontables aficionados que están en la sede de la Final sin boletos, con un límite de dólares por pagar y con muy pocas posibilidades de estar en el duelo por el título. Sin importar, están de cerca con su selección con la ilusión por los cielos.