La Copa del Mundo de 2026 promete marcar un antes y un después en la historia del futbol internacional. Con tres países como sede —México, Estados Unidos y Canadá— y un formato ampliado a 48 selecciones, el torneo se perfila como el más ambicioso jamás organizado por la FIFA, abriendo la competencia a nuevas naciones y elevando la expectativa global en torno a la lucha por el título.

Para México, la justa tendrá un significado especial no solo por su papel como anfitrión, sino por los hitos que ya comienzan a gestarse en torno al certamen.

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Desde la tercera inauguración en el Estadio Ciudad de México hasta la posibilidad de ver a referentes históricos y nuevas figuras, el nombre de Gilberto Mora emerge con fuerza: el joven de Xolos de Tijuana se perfila como el protagonista de una nueva marca histórica al convertirse en el futbolista más joven en disputar un Mundial, consolidándose como una de las apuestas más prometedoras del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Con 17 años y 240 días al momento en que el balón comience a rodar, Gilberto Mora —quien se ha ganado un lugar protagónico en la Liga MX gracias a su talento y liderazgo— supera a otros jóvenes que también tendrán la oportunidad de disputar su primer Mundial a una edad temprana.

El jugador de Xolos, quien ya ha conquistado títulos con la Selección Mexicana, deja atrás a elementos como Hugo Sochurek de Chequia, Hamza Abdelkarim de Egipto, Lennart Karl de Alemania e Ibrahim Mbaye de Senegal, nombres que también integran la lista de los mil 248 futbolistas que participarán en el certamen.