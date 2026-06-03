Katia Itzel García se convirtió en la primera árbitra central mexicana en ser designada para impartir justicia en una Copa del Mundo.

En la edición de Norteamérica 2026, buscará ser la primera en dirigir un partido para poder “representar a todas esas silbantes que soñaron con esto”, pero que no pudieron materializarlo.

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“Esta oportunidad es gracias a un camino que fue fabricado por todas las árbitras que estuvieron antes que yo y, desafortunadamente, en ese momento de la historia no estaban las puertas abiertas para ellas, pero hoy lo están y podemos hacer nosotras nuestros sueños realidad”, expresó.

La nacida en la Ciudad de México aseguró que no desperdiciará la posibilidad tan grande de dirigir un partido en una justa mundialista que está por arrancar, por lo que se comprometió a entregarse en todo momento, pensando también en las futuras generaciones.

“Cuando se me dé la oportunidad, voy a demostrar de qué estamos hechas las mexicanas y voy a hacerlo con gran satisfacción. Lo que quiero es que esa puerta se mantenga abierta para cualquiera que desee y esté dispuesta a trabajar para poder estar ahí”, dijo.

García Mendoza aceptó que desea ser una inspiración para todas las jóvenes que tienen en mente dedicarse al arbitraje, las motiva a seguir sus sueños y superar todos los obstáculos.

“Me gustaría que se volteara a la figura de la árbitra de una manera diferente, de una manera más humana, y que cualquier niña tenga en sus sueños poder ser un día una Katia Itzel y que puedan disfrutar del arbitraje, que es muy bonito y privilegiado”, manifestó.

Para finalizar, Katia Itzel les dedicó un mensaje para motivarlas a que persigan lo que más anhelan, porque ella es un claro ejemplo de que todo se puede conseguir en esta vida, sin rendirse.

“Sólo les digo que sean siempre fieles a ellas mismas, a sus sueños, que sean muy firmes en sus ideales, en sus valores y que cuando puedan le den la mano a alguien más para ayudarla, porque todo es posible mientras nos lo propongamos y trabajemos duro para lograrlo”, expresó la árbitra mundialista en este 2026.