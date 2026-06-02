La Selección Mexicana presumió su foto oficial rumbo a la Copa del Mundo 2026. A nueve días para que arranque a la justa mundialista, el Tricolor continúa con sus preparativos para la gran fiesta.

El equipo de Javier Aguirre se tomó la fotografía del Mundial 2026 en el Museo de Antropología, frente a la gran Piedra del Sol o más conocida como Calendario Azteca.

En la foto principal aparecen el Vasco y los 26 futbolistas con sus playeras en las manos, presumiendo su número que usarán durante la competencia y su apellido.

Mientras que en otra toma, también con la gran escultura mexica a sus espaldas, aparecen vestidos con el traje oficial de la Selección Mexicana, pero acompañados por todo el cuerpo técnico de Javier Aguirre; Mikel Arriola, Comisionado de la FMF; Ivar Sisniega, Presidente ejecutivo de la FMF y Duilio Davino, Director deportivo de Selección Nacional Mayor.

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La Selección Nacional también recorrió la Sala Mexica, donde conoció piezas relacionadas con el juego de pelota, una de las expresiones deportivas más representativas de las culturas originarias de México, además, observaron el Teocalli de la Guerra Sagrada, monolito que contiene una de las representaciones más antiguas de la fundación de México-Tenochtitlan y el símbolo del águila sobre el nopal que forma parte del Escudo Nacional.

Los seleccionados concluyeron su recorrido en “El Paraguas”, la emblemática fuente que se ha convertido en uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles del museo, y que sirvió de cierre para una visita que permitió conocer sobre la cultura mexicana al equipo que nos representará en el Mundial.

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La Piedra del Sol, parte de la Selección Mexicana

El Calendario Azteca o Piedra del Sol, han acompañado a la Selección Mexicana en este proceso rumbo a la Copa del Mundo.

La emblemática imagen es parte de la playera tricolor. Con permiso del Museo de Antropología, el contorno de la escultura conforma el frente del jersey mundialista.