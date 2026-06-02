A sólo nueve días para que la Copa del Mundo de Norteamérica se inaugure con el partido de contra Sudáfrica en el estadio Banorte, se han revelado los dorsales que usará el equipo de Javier Aguirre durante la máxima fiesta internacional.

Por reglamento del torneo, los números deben ser estrictamente del 1 al 26, lo que abarca a cada integrante de la convocatoria.

Este aspecto interesa sobre todo a los aficionados, ya que el jersey de México es uno de los artículos que más identidad generan durante el certamen.

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Los números que usará la Selección Mexicana en el Mundial 2026

  1. Raúl Rangel
  2. Jorge Sánchez
  3. César Montes
  4. Edson Álvarez
  5. Johan Vázquez
  6. Erik Lira
  7. Luis Romo
  8. Álvaro Fidalgo
  9. Raúl Jiménez
  10. Alexis Vega
  11. Santiago Giménez
  12. Carlos Acevedo
  13. Guillermo Ochoa
  14. Armando 'Hormiga' González
  15. Israel Reyes
  16. Julián Quiñones
  17. Orbelín Pineda
  18. Obed Vargas
  19. Gilberto Mora
  20. Mateo Chávez
  21. César Huerta
  22. Guillermo Martínez
  23. Jesús Gallardo
  24. Luis Chávez
  25. Roberto Alvarado
  26. Brian Gutiérrez

Dentro de estas numeraciones, destacan la permanencia de números icónicos dentro del equipo. Por ejemplo; el experimentado guardameta Guillermo Ochoa mantendrá en su espalda su icónico número 13, mientras que Raúl Jiménez se queda con la responsabilidad de portar el famoso '9'.

El '10' lo cargará Alexis Vega, mientras que Fidalgo, en su primer torneo importante con la Selección, llevará el '8', igual que en su última etapa en las Águilas.

Fidalgo y Ochoa Foto: Imago7
Fidalgo y Ochoa Foto: Imago7
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