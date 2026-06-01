Con la convocatoria de 26 jugadores que México llevará al Mundial de Norteamérica por fin revelada, Javier Aguirre ha dejado entrever que ya tiene una base que le gusta de cara al primer partido contra Sudáfrica en el estadio Banorte.

"Para el partido contra Serbia ya esperamos tener más minutaje, más entrenamiento, más adaptación a la altura de la gente que llegó al final y a ver si presentamos un equipo ya parecido a lo que será el día 11", aseveró el técnico mexicano luego de vencer a Australia por la mínima.

FOTO: IMAGO7 - Javier Aguirre tiene definido el 11 titular que debutará en la Copa del Mundo

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¿Cuál sería la alineación de México contra Sudáfrica?

Con base en sus declaraciones, y en los jugadores que han jugado más durante el año, la alineación para el 11 de junio empezaría con Raúl 'Tala' Rangel en la portería.

La defensa, con la clásica línea de 4, estaría formada por Jorge Sánchez por derecha , César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo por la banda derecha.

Erick Lira le habría ganado momentáneamente la carrera a Edson Álvarez, que llega con pocos minutos tras una lesión, y estaría acompañado por Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez.

Finalmente, el ataque, con tres delanteros, estaría conformado por Raúl Jiménez como '9', y en las bandas Julián Quiñones y Roberto 'El piojo' Alvarado.