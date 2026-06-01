Selección Mexicana: Recuento de la lista ¿Cuántos de Liga MX, de Europa, naturalizados, debutantes?

En menos de 10 días, la Selección Mexicana comenzará su aventuras en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El próximo jueves 11 de junio, el Tricolor disputará el partido inaugural contra Sudáfrica sobre la cancha del estadio Banorte.

Para enfrentarse a los Bafana Bafana y a sus demás rivales (Corea del Sur y Chequia) en la fase de grupos, Javier Aguirre tendrá a 26 futbolistas a su disposición. Durante la noche de este domingo 31 de mayo, el Vasco reveló la lista de convocados para el Mundial.

Selección Mexicana ante Ghana Foto: Imago7

Carlos Acevedo (Santos), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas), Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Luis Romo (Chivas), Edson Álvarez (Fenerbahce), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Álvaro Fidalgo (Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos), César Huerta (Anderlecht), Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiya), Armando González (Chivas), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milan), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas) fueron los elegidos por el experimentado director técnico.

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El seleccionador nacional apostó por una mezcla de experiencia y juventud, ya que el promedio de edad de esta generación es de 27.46 años.

El jugador de mayor edad es Guillermo Ochoa con 40 años y el más joven es Gilberto Mora con 17.

Entre los 26 llamados, hay tres naturalizados: Álvaro Fidalgo (España), Julián Quiñones (Colombia) y Santiago Giménez (Argentina).

Además de dos mexicoestadounidenses: Obed Vargas (Alaska) y Brian Gutiérrez (Illinois).

De la Liga MX, Javier Aguirre convocó a 14 futbolistas: Carlos Acevedo (Santos), Raúl Rangel (Chivas), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Xolos), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas).

Mientras que del extranjero, llamó a 14, siendo 13 de equipos de Europa y uno de Asia.

Guillermo Ochoa (Chipre), Jorge Sánchez (Grecia), César Montes (Rusia), Johan Vásquez (Italia), Mateo Chávez (Países Bajos), Edson Álvarez (Turquía), Obed Vargas (España), Álvaro Fidalgo (España), Luis Chávez (Rusia), César Huerta (Bélgica), Orbelín Pineda (Grecia), Raúl Jiménez (Inglaterra) y Santiago Giménez (Italia).

Julián Quiñones es el jugador que milita en una Liga del continente asiático: la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones con la Selección Mexicana Foto: Imago7

Cabe resaltar que de los 26 que aparecen en la lista definitiva de la Selección Mexicana, 12 formaron parte de la convocatoria en Qatar 2022: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Edson Álvarez, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Alexis Vega.

Por lo que los otros 14 llamados estarán viviendo su primera participación en una Copa del Mundo: Carlos Acevedo, Raúl Rangel, Israel Reyes, Mateo Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, César Huerta, Julián Quiñones, Armando González, Santiago Giménez y Guillermo Martínez.