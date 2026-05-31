En las últimas semanas, las redes sociales se han llenado de creatividad con las distintas formas en que las selecciones participantes en la Copa del Mundo de 2026 han dado a conocer sus listas de convocados. Videos innovadores, referencias culturales y producciones llamativas se han convertido en una tendencia global que ha elevado la expectativa previo al arranque del torneo.

Con el inicio de la competencia cada vez más cerca, México no ha quedado fuera de la conversación. La ilusión crece entre los aficionados, especialmente considerando que el país volverá a ser anfitrión, lo que aumenta la atención sobre cada detalle que rodea al Tricolor, incluida la manera en que anunciará a sus jugadores.

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La expectativa es aún mayor si se toma en cuenta que otras selecciones han apostado por mostrar su identidad cultural, su música y la forma tan particular en la que viven el futbol. Esto ha generado que la afición mexicana espere una presentación que esté a la altura y que logre conectar con el sentimiento nacional.

Mientras la incógnita oficial se resuelve, en redes sociales ha comenzado a circular una propuesta alternativa que rápidamente se volvió viral. Se trata de un video creado con Inteligencia Artificial que toma como base las clásicas telenovelas mexicanas para presentar, de manera creativa, a los futbolistas dirigidos por Javier Aguirre.

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El resultado ha sido recibido con humor y entusiasmo por los usuarios, quienes no tardaron en reaccionar con risas y comentarios positivos.

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