Toluca celebró hace unas horas un nuevo título ante su afición, tras imponerse a Tigres en una espectacular final que se definió en tanda de penales (6-5), resultado que amplía su palmarés tanto a nivel nacional como en la zona de Concacaf.

Con el trofeo en sus manos, la euforia en las gradas y el boleto asegurado al Mundial de Clubes, el equipo dirigido por Antonio Mohamed tuvo en una de sus figuras a su gran protagonista: el portugués Paulinho, quien desde su llegada se ha consolidado como un referente escarlata.

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El delantero no solo fue clave en la final, sino que además fue reconocido como el Mejor Jugador y Goleador del torneo, lo que le valió una de las mayores ovaciones por parte de la afición, que ha valorado su entrega en cada partido.

Su desempeño en el campeonato no pasó desapercibido a nivel internacional. Prueba de ello fue la reacción de la Selección de Portugal, que a través de sus redes sociales no dudó en felicitarlo por su destacada actuación.

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“Destinado a hacer historia: Paulinho y Toluca ganan por primera vez la CONCACAF Champions Cup”, publicaron junto a una imagen del atacante, quien recientemente también volvió a vestir la camiseta de su selección durante la visita de Portugal a México para la reapertura del Estadio Banorte.