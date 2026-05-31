Lamine Yamal, futbolista de la selección española, reconoció que el pasado 22 de abril tuvo “miedo” de perderse el Mundial tras dejar el campo por lesión durante el partido ante el Celta de Vigo y ahora, finalmente en la lista de Luis de la Fuente, afronta el torneo con la ambición de “ir a por todas”.

"Me acuerdo de la secuencia en la que me lesioné. Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial y sabía que era una lesión de isquiotibial que nunca había tenido pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que fuese grave y, sobre todo, de que no fuese grave pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial", dijo en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

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Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hizo perderse el final de temporada con su club, el FC Barcelona, pero está en la lista de convocados para el Mundial aún en la recta final de su recuperación, por lo que su presencia en el debut ante Cabo Verde el día 15 de junio aún está en duda.

“Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar”, aseguró.

"Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas", señaló.

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“Voy con esa ilusión porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido y tenemos jugadores muy importantes. Empezando por Rodri, que es Balón de Oro. Oyarzabal, que para mí es top de los delanteros del Mundial, me parece buenísimo. Y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar. Posición por posición, empezamos por Cucurella que desde la Eurocopa, parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería tenemos a los tres mejores”, completó.