La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva, pero la selección de Sudáfrica enfrenta un obstáculo antes de su debut frente a México.

El combinado africano sufrió un contratiempo administrativo que alteró su calendario de viaje y afectó su preparación rumbo al partido inaugural.

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A solo 12 días del arranque de la justa mundialista, los llamados Bafana Bafana no lograron cumplir con el itinerario establecido para arribar a territorio mexicano durante el domingo, como estaba previsto.

El retraso cambia parte de la logística que el cuerpo técnico diseñó para encarar uno de los retos más importantes del torneo: la adaptación a la altitud de la Ciudad de México.

¿Qué tipo de problemas tuvo la selección de Sudáfrica para viajar a tierras mundialistas?

De acuerdo con reportes de medios sudafricanos, varios futbolistas aún no cuentan con las visas necesarias para ingresar al país, situación que derivó de un aparente error administrativo.

Esta complicación obligó a la federación a modificar sus planes de viaje y redujo significativamente el margen de preparación del plantel.

El objetivo de Sudáfrica consistía en permanecer cerca de 10 días en México antes del arranque del Mundial para facilitar la adaptación física de sus jugadores. Sin embargo, el retraso pone en duda ese periodo de trabajo y podría impactar en el rendimiento del equipo en uno de los escenarios con mayor exigencia física del certamen.

La escuadra africana incluso llevó a cabo una ceremonia de despedida en Johannesburgo antes de emprender el trayecto hacia Norteamérica.

No obstante, el problema con los documentos frenó el traslado del equipo, que ahora busca reorganizar su llegada para no comprometer también su calendario de preparación, incluido un amistoso ante Jamaica.

Sudáfrica abrirá su participación en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio ante México en el Estadio Ciudad de México.

Más adelante, el conjunto africano viajará a Atlanta para medirse con Chequia el 18 de junio y cerrará la fase de grupos el 24 de junio frente a Corea del Sur en Monterrey. El margen de error disminuye para un rival que llega con contratiempos al duelo más importante de su inicio mundialista.