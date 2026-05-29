A poco mas de 10 días del Mundial, José Ramón Fernández compartió su pronóstico sobre el papel que podría tener la Selección Mexicana y, aunque considera que el equipo nacional puede competir, dejó claro que no lo ve más allá de los cuartos de final.

Durante la presentación del libro que emitió junto al ‘Instituto José Ramón Fernández ‘, el periodista aseguró que México “va a pelear”, hasta avanzar en la fase de grupos y competir por un lugar en los Octavos de final.

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José Ramón explicó que el panorama dependerá en gran parte de cómo cierre México su grupo: “Yo creo que van a ganar a Sudáfrica”, mientras que ante Corea anticipó un escenario más cerrado, al considerar que “es muy complicado”, aunque ve factible que el Tri pueda rescatar un empate o incluso una victoria.

¿Hasta dónde llegará México en el Mundial? 🤔



Este es el pronóstico de José Ramón Fernández. 🇲🇽☝🏻 pic.twitter.com/4hdHdlcg69 — De10Sports (@De10Sports) May 30, 2026

“Si terminan en primer lugar, México tendría un cruce más accesible”, sin embargo, advirtió que si clasifican segundos podrían medirse a una potencia como Inglaterra.

Sobre una posible serie frente al conjunto inglés, fue contundente: “Va a ser difícil”. Además, destacó la calidad del plantel europeo y resaltó la presencia de Harry Kane, a quien calificó como “un goleador espectacular”.

Pese a ello, ‘Joserra’ mantiene una expectativa moderadamente optimista y expresó su deseo de que México logre instalarse entre los ocho mejores. “Ojalá pasen a cuartos de final y ahí no va a pasar más”.

Finalmente, señaló que las selecciones realmente llamadas a pelear por el campeonato son las que dominan actualmente el ranking FIFA, como Francia, España y Portugal, equipos que considera un escalón por encima del resto de participantes.

¿Cuál es el nuevo libro de José Ramón Fernández?

Los alumnos del Instituto José Ramón Fernández, hicieron un recuento de partidos, entrevistas a exjugadores, y crónicas de los duelos vividos en los Mundiales jugados en México.

Amén de la Copa del mundo de Norteamérica, se abordaron temas de las ediciones de 1970 y 1986. El libro se llama: “El balón rueda tres veces en México”.