Irán parte en desventaja en el Mundial 2026 porque la guerra le ha impedido entrenar de manera eficiente, dijo el jueves el embajador iraní en México, que confirmó que Estados Unidos aún no otorgó los visados al equipo.

El embajador Abolfazl Pasandideh visita la ciudad fronteriza de Tijuana (noroeste), a donde los iraníes mudaron su campamento de la base original en Tucson, Estados Unidos.

Una fuente del equipo local Xolos dijo a la AFP que representantes diplomáticos visitaron su estadio, donde se preparará el Team Melli. También sostuvieron reuniones con los responsables de la seguridad.

"El país vecino del norte tenía la responsabilidad de tener a la selección iraní pero no lo hizo", dijo en rueda de prensa el diplomático, según la traducción oficial. "No sabemos si nos van a permitir la visa o no".

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El jefe de la federación iraní de fútbol dijo más temprano que esperaba que Estados Unidos concediera visas "de entradas múltiples" para acudir a sus partidos.

Irán concentrará en Turquía, antes de viajar a EU, para afinar detalles rumbo al Mundial. FOTO: Especial

Irán disputará sus tres juegos de primera fase en dos ciudades estadounidenses: debuta en Los Ángeles, el 15 de junio, contra contra Nueva Zelanda; el 21 va contra Bélgica y cierra el 26 ante Egipto, en Seattle.

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"No participamos en el Mundial desde un punto de vista igualitario", señaló Pasandideh. Por los ataques de Estados Unidos, "no hemos tenido la posibilidad de que nuestra selección pueda entrenar como se debe".

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel desde los primeros bombardeos, el 28 de febrero. Las negociaciones para prorrogar un alto al fuego vigente por otros 60 días avanzaron este jueves.