La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya eligió a la joven ganadora de su boleto para la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este jueves 28 de mayo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que se entregarán más boletos a otras jóvenes.

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“¡Mañana vamos a entregar el boleto, aquí, van a venir las jóvenes que ganaron el boleto número uno, número dos y más del Mundial. Es algo bonito, la verdad”, expresó.

En marzo pasado, Claudia Sheinbaum presentó el concurso Representa a México en la Inauguración del Mundial, con el que una joven de entre 16 y 25 años obtendrá el boleto 00001 de la Presidenta para asistir al partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026.

Del 9 de marzo al 10 de abril, las interesadas participaron con un video en el que mostraron sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y la ganadora fue elegida por un Comité Seleccionador.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la Selección Mexicana?

A 14 días del Mundial, la titular del Ejecutivo federal reiteró su apoyo a la Selección Mexicana y pidió a la afición festejar en paz.

“Desearle todo lo mejor a nuestra Selección. Siempre que haya buena vibra en la selección”, expresó Sheinbaum.

“Siempre festejar en paz, tranquilos, la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso”, añadió.