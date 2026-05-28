A pocos días de que concluya el plazo establecido por FIFA para presentar las convocatorias definitivas rumbo a la Copa del Mundo de 2026, Javier Aguirre confirmó que ya tiene completamente definida la lista de los 26 futbolistas que representarán a México en la justa internacional.

El estratega de la Selección Mexicana reveló que el proceso de análisis esta cerca de su final y que no existe incertidumbre respecto a los jugadores elegidos para afrontar el torneo que arrancará el próximo 11 de junio.

Aunque el anuncio oficial aún no llega, el llamado definitivo ya se encuentra decidido en la mente del entrenador nacional.

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Durante una charla en el podcast El Possscass de Compass, conducido por Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa e Isaac Terrazas, el “Vasco” reconoció que la publicación de la convocatoria despertará inconformidades entre aficionados y especialistas, aunque dejó claro que forma parte de cualquier decisión de esta magnitud.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre su lista final del Mundial?

“El proceso selectivo ha hecho que algunos se queden en el camino, es normal. Dimos una primera lista de 55, que de ahí tiraremos para el Mundial, pero la lista de 26 la tengo segura. Ya sé que cuando anuncie la lista van a decir: ‘¡Uy! No llevó a X o a Y’”, aseguró el Vasco en entrevista para ‘El Posscass de Compass’.

Aguirre también defendió los criterios utilizados para definir a los elegidos, al señalar que las decisiones no responden a preferencias personales, sino al compromiso y capacidad de cada futbolista.

“Sé que cuando entregue la lista definitiva se va a decir que por qué no lleve a tal o a cual, pero no importa porque ya me la sé y he advertido que es difícil agradar a todos. No son caprichos, dejo de lado mis rencores mis caprichos, intento llevar a puros mexicanos que tengan ganas y que sean capaces. No es capricho mío que estén ahí”, agregó.

México forma parte del Grupo A del Mundial 2026. El Tricolor debutará el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, después enfrentará a Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos contra República Checa el 24 de junio.