México vs Sudáfrica: Horario y dónde ver el debut del Tricolor en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 llegó a su etapa decisiva y la Selección Mexicana ya tiene su primer reto que enfrentará en casa.

El combinado nacional debutará frente a Sudáfrica en el estadio Ciudad de México, inmueble que abrirá el telón de una Copa del Mundo histórica.

El partido inaugural tendrá un significado especial para México, ya que el país volverá a recibir el arranque de un Mundial por tercera ocasión, algo sin precedente en la historia del torneo.

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Además, esta edición contará con la organización conjunta de México, Estados Unidos y Canadá, así como la participación de 48 selecciones nacionales.

El equipo dirigido por Javier Aguirre asumirá el compromiso con la presión que representa jugar ante su afición, pero también con el respaldo de miles de seguidores que suelen convertir al estadio en un escenario de gran apoyo para el Tri.

Un triunfo en el primer encuentro puede marcar el rumbo del Grupo A y reforzar la confianza del plantel desde el arranque de la competencia.

Del otro lado estará una selección sudafricana que suele apostar por un futbol intenso, con velocidad al frente y ataques verticales. Aunque no aparece entre las favoritas del torneo, el conjunto africano ha mostrado capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía cuando logra imponer condiciones dentro del campo.

El antecedente entre ambos equipos añade un ingrediente especial al encuentro. México y Sudáfrica ya coincidieron en un partido inaugural de Copa del Mundo durante la edición de 2010 en Johannesburgo.

En aquella ocasión, el marcador terminó empatado 1-1 en un duelo que dejó sensaciones divididas para el equipo mexicano.

¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Sudáfrica?

México vs Sudáfrica