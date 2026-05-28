Hugo Sánchez revela que perdió la ilusión de ser campeón del mundo

El sueño de ver a la Selección Mexicana campeona del mundo vive en millones de aficionados. Sin importar los golpes, las derrotas o las crisis, el Mundial siempre despierta esperanza. Para Hugo Sánchez, esa ilusión no pesa igual.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el Pentapichichi dejó claro que los jugadores no deben sentir presión cuando llegue el debut en el Estadio Ciudad de México. Para él, representar al país en casa debe convertirse en una motivación inolvidable.

“Presión, no creo, porque yo no la sentía. Cuando eres profesional y estás acostumbrado a ese tipo de momentos, pues uno está acostumbrado”, aseguró al recordar lo que vivió 1986.

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“Uno debe estar es motivado, porque estás haciendo algo que te gusta, algo que sabes hacer. Entonces es motivación y ojalá que todos los jugadores mexicanos lo tomen así”, comentó.

Hugo también confesó que hoy ve muy complicado que México alcance la gloria mundialista si no existe respaldo de los directivos. Recordó su etapa al frente de la Selección Mexicana entre 2007 y 2008, donde sintió poco apoyo, pese a sus planes.

“Yo estaba entusiasmado con esa idea. En el Mundial de Sudáfrica 2010, era el que correspondía, tuve el respaldo y el apoyo de algunos dirigentes. Algunos sí, otros no; la mayoría no”, dijo.

“Cuando me dieron esas tres selecciones, todos ahí me querían quemar y me quemaban. Yo lo que deseaba era que me dieran tres procesos mundialistas para comprometerme a que saliéramos campeones del mundo”, añadió Sánchez.

Ahora disfruta su faceta como analista en ESPN: “Me siento orgulloso de estar con ESPN, porque desde que estuve en el Mundial de Brasil hemos salido campeones en todos los mundiales en la especialidad de televisión”.