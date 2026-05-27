Javier “Chicharito” Hernández es, sin duda, uno de los referentes históricos del futbol mexicano. Durante su paso por Europa, vivió algunos de los momentos más destacados de su carrera al conquistar títulos con el Manchester United y vestir la camiseta del Real Madrid, consolidándose como uno de los delanteros mexicanos más importantes de su generación.

Ese gran rendimiento también lo trasladó a la Selección Mexicana, donde marcó una época al convertirse en el máximo goleador en la historia del Tricolor, dejando una huella imborrable en el combinado nacional.

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Sin embargo, en los últimos años su trayectoria ha atravesado momentos complicados, con constantes lesiones y críticas sobre su nivel de juego. A eso se sumó un regreso a Chivas que no terminó de la mejor manera, lo que ha generado dudas sobre su presente dentro del futbol.

En medio de ese panorama, Hernández sorprendió a sus seguidores al mostrar una nueva faceta fuera de las canchas. A través de sus redes sociales, anunció su incursión en la actuación, al convertirse en el protagonista de un cortometraje. En las primeras imágenes compartidas, se le observa viajando en un vagón del metro y posteriormente dominando el balón, en una mezcla de narrativa urbana y su esencia futbolística.

Aunque el proyecto aún no cuenta con fecha de estreno ni mayores detalles sobre su historia, se sabe que será dirigido por Jan Latto, y ya ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes reaccionaron de manera positiva a esta nueva etapa en la carrera del delantero mexicano.

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