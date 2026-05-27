Hace ya varios meses que el reportero de Televisa, Julio Ibáñez, y su camarógrafo, Danny García, están detenidos en Sudáfrica, alejados de su familia y de las comodidades que tienen en México. Mucha incertidumbre rodea su caso, aunque este miércoles, David Faitelson reveló que pronto estarán de vuelta en el país con el objetivo de cubrir el Mundial 2026.

A mediados de marzo, las autoridades sudafricanas detuvieron a Ibáñez y García por utilizar un dron para tomas aéreas en Johannesburgo, aparentemente en una zona restringida cercana a un colegio de la comunidad judía. De hecho, de acuerdo con el propio Faitelson, esto fue considerado "un acto de terrorismo".

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En primera instancia, fueron encarcelados cinco días antes de recibir libertad condicional y continuar su proceso de investigación bajo detención domiciliaria en un Airbnb. En ese entonces, trascendió que tanto Ibáñez como García tuvieron la oportunidad de establecer contacto con sus familiares.

Abogados de Televisa incluso viajaron a Sudáfrica para acompañar a sus empleados y brindar apoyo en el caso. Este miércoles, trascendió que después de una nueva audiencia, jueces determinaron que los cargos impuestos al 'Profe' Ibáñez no ameritan prisión, sino multa, por lo que su regreso al país está cada vez más cerca.

"Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla...", publicó Faitelson en X (antes Twitter).

Sin embargo, por ahora, no hay una sentencia o comunicado oficial que indique los avances en el caso de Ibáñez.

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