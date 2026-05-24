El narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, aprovechó la previa de la Final entre Pumas y Cruz Azul para recordar el momento viral que protagonizó el exentrenador Ricardo La Volpe en TUDN.

Y es que el cronista de la empresa del Ajusco aprovechó las horas previas al partido decisivo para lanzar una indirecta a Ricardo La Volpe, luego del momento que el exdirector técnico protagonizó días antes durante una transmisión televisiva.

Martinoli utilizó sus redes sociales para promocionar la cobertura del compromiso de Vuelta de la Final de este domingo 24 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.

Sin embargo, el mensaje no pasó desapercibido, pues incluyó una referencia que muchos usuarios interpretaron como una burla dirigida al analista de TUDN.

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¿Cómo fue la burla de Christian Martinoli hacia Ricardo La Volpe?

"No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe, lo sabe; nos vemos este domingo por Azteca 7.", escribió el narrador, junto al promocional de la Final.

La publicación de Martinoli retomó el tema del “Viernes botanero”, frase que Ricardo La Volpe mencionó accidentalmente durante la transmisión de la Final de Ida.

El detalle generó sorpresa debido a que ese concepto se encuentra estrechamente ligado a TV Azteca, empresa rival en las transmisiones de la Liga MX.

El momento ocurrió en plena cobertura de TUDN, cuando La Volpe soltó el nombre del popular espacio futbolístico, lo que de inmediato provocó risas y comentarios entre sus compañeros de mesa.

Andrés Vaca, David Faitelson y Miguel Layún reaccionaron con bromas hacia el exseleccionador nacional, quien intentó cambiar de tema tras percatarse del error.

No es ‘Viernes Botanero’ pero el maestro La Volpe, lo sabe; nos vemos este domingo por Azteca 7. pic.twitter.com/ioVcrJIwMJ — Christian Martinoli 🐳 (@martinolimx) May 24, 2026

La escena no tardó en viralizarse. En redes sociales, cientos de aficionados retomaron el fragmento y lo convirtieron en objeto de comentarios.