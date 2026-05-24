Con el paso de los años, Christian Martinoli ha logrado consolidarse como uno de los narradores más influyentes en la historia de los medios deportivos en México.

Su estilo crítico, apasionado y cargado de humor lo ha convertido en referente de generaciones, especialmente junto a su inseparable compañero de transmisiones, Luis García.

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A pocos díase arranque una nueva Copa del Mundo de la FIFA, Martinoli está cerca de imponer una marca histórica: alcanzar siete Mundiales narrados en su trayectoria con TV Azteca.

Su recorrido mundialista comenzó en Corea-Japón 2002, donde debutó como narrador estelar. Desde entonces, ha estado presente en cada edición: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, consolidando un legado que lo coloca entre los grandes cronistas del fubol mexicano.

De cara al Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, Martinoli no solo sumará su séptima cobertura, sino que lo hará narrando partidos en territorio nacional, un hecho que refuerza su papel como voz icónica.

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TODOS LOS MUNDIALES DE MARTINOLI

2002 (Corea-Japón) – Primera participación como narrador estelar y llegó a la final2006 (Alemania) – Consolidación junto a Luis García como dupla icónica.2010 (Sudáfrica) – Cobertura con fuerte presencia digital y televisiva.2014 (Brasil) – Narraciones memorables del desempeño del Tricolor. 2018 (Rusia) – Estilo crítico y humorístico que lo reafirmó como referente.2022 (Qatar) – La edición más reciente con gran respaldo de la televisora.

2026 (México, EE. UU. y Canadá) – Será su séptima Copa del Mundo, con transmisión histórica desde territorio mexicano.