Con un espectacular y agónica remontada, Argentina logró obtener su boleto para los cuartos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Albiceleste derrotó (3-2) a Egipto en el estadio Atlanta y mantiene vivo su sueño que conquistar el bicampeonato del Mundial.

Con anotaciones de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la actual monarca de la justa mundialista vino de atrás para imponerse a los Faraones y así instalarse entre las ocho mejores selecciones.

A pesar de que comenzaron perdiendo por dos goles en contra y de que la Pulga desperdició un penalti que hubiera sido el del empate parcial, el equipo de Lionel Scaloni remontó y superó los octavos de final.

Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían adelantado a la representante de África en el marcador, pero no fueron capaces de conservar al ventaja y terminaron quedando eliminados.

En cuestión de 13 minutos, Argentina logró marcara los tantos que necesitaba para darle la vuelta al marcador y para clasificarse a los cuartos de final.

Lee También Mundial 2026: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de los cuartos de final?

Sin embargo, como es habitual en esta clase de partidos que tienen mucho en juego, la polémica arbitral no se hizo esperar.

Cuando Egipto se encontraba ganando el partido por una anotación, consiguió el segundo, pero el VAR decidió anularlo.

Después, hubo una acción en el minuto 93 en la que Mohamed Salah fue derribado dentro del área argentina por Julián Álvarez, pero la supuesta falta no fue sancionada.

Incluso, hay una jugada en la que Cristian Romero comete una fuerte infracción sobre la leyenda del Liverpool, que, incluso, podría haber sido sancionada con tarjeta roja.

Estas decisiones arbitrales, provocaron que la clasificación de la Albiceleste generara polémica.

Además, porque Argentina ha recibido tres penaltis a favor, a lo largo de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Con los tres de este Mundial más los cinco de Qatar 2022, se ha convertido en la que más ha recido (ocho) en toda la historia en un lapso de 12 partidos consecutivos.

La victoria de la actual campeona del mundo generó que Lionel Messi recibiera un sinfín de burlas en las redes sociales con las imágenes más divertidas.

Lee También Mundial 2026: Suiza enfrentará a Argentina en los Cuartos de Final, tras eliminar a Colombia

Lionel Messi es víctima de los mejores MEMES tras polémica victoria de Argentina sobre Egipto

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES

Lionel Messi MEMES