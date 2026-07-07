Lo hecho en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana nunca se olvidará y la afición así se lo ha demostrado al atacante Julián Quiñones.

El goleador del Tricolor en el Mundial 2026 se ha consagrado como el nuevo ídolo en el futbol mexicano y las imágenes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo demuestran.

El ex de América y Atlas fue despedido como un héroe. Quiñones fue visto en el AICM y desató la locura de los que lo vieron caminar por los filtros de seguridad. Fotos, gritos de agradecimiento y algunos que pedían autógrafos.

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Dentro del avión también continuaron las ovaciones. Julián recorrió el pasillo rumbo a su asiento entre aplausos, agradecimientos, manos extendidas para saludarlo y una porra como muestra de que se ganó el corazón de los mexicanos.

En esta Copa del Mundo convirtió cuatro goles para igualar a Javier Hernández y a Luis Hernández, como los mexicanos con más goles en Mundiales; Julián los hizo apenas en su primera justa mundialista.

Quiñones, nacido en Colombia en 1997, eligió jugar para México y representarlos desde 2023, cuando fue llamado por Jaime Lozano. La Selección Cafetalera lo quería en sus filas, pero él se decantó por el Tricolor.

Me da mucho gusto ver como Julián Quiñones se ganó el cariño de todo el país.



Lo tiene muy merecido.🇲🇽🫶🏼 pic.twitter.com/y5E9FgS7fb — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 7, 2026