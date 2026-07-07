Gregor Kobel atajó el penal cobrado por Cucho Hernández en la tanda, Rubén Vargas acertó el tiro definitivo y Suiza eliminó el martes a Colombia para situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo, por primera vez en 72 años.

“Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas… Simplemente darle gracias a todo el país a toda la gente que llenó los estadios donde jugamos y esperemos que este sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, esta selección, este mundial hay que mirarlo desde el lado positivo”, lamentó el atacante colombiano Luis Suárez.

La serie desde los 12 pasos se hizo necesaria luego de que ambos equipos fueron incapaces de anotar en el tiempo regular y el alargue de su partido de octavos de final. Los helvéticos se enfrentarán a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

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Selección de Colombia en lamento, tras quedar eliminada del Mundial de 2026 - Foto: AP

Argentina remontó para derrotar a Egipto por 3-2 a primera hora. Y el duelo vespertino en Vancouver deparó todavía más suspenso.

Suiza no había alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, los suizos se sobrepusieron a jugar con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.

Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial de 2014, pero cayó ante el anfitrión, Brasil. Ahora, no pudo igualar aquella proeza protagonizada por su astro James Rodríguez, quien tuvo así una despedida amarga de los mundiales.

Rubén Vargas, quien ha marcado dos goles en el Mundial, también abandonó antes de tiempo la práctica del lunes, pero estuvo disponible como suplente y entró al campo en el tiempo de descuento, al final del tiempo reglamentario.

El penalti ejecutado por el defensa colombiano Davinson Sánchez dio en el travesaño.

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Suiza y Colombia en partido, durante los Octavos de Final del Mundial de 2026 - Foto: EFE

Manuel Akanji infundió algo de esperanza a los Cafeteros, al mandar el balón a las nubes ante el arquero Camilo Vargas.

Pero Kobel detuvo el tiro de Hernández, dando así la ventaja a Suiza en la tanda de penaltis.

Rubén Vargas puso fin a la historia, para dar el triunfo a Suiza, el país natal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien se encontraba entre los asistentes al BC Place, donde el público que llenaba el estadio lo pintó del amarillo de Colombia.

El conjunto colombiano no logró clasificarse para el último Mundial de 2022.Con un plantel multiestelar encabezado por Luis Díaz, aspiraba a llegar más lejos en el Mundial norteamiericano.

Pero naufragó tras un encuentro muy disputado entre dos equipos con estilos contrastantes: Suiza, con un enfoque más organizado, y Colombia, con una estrategia más ofensiva.

Los suizos tuvieron una ligera ventaja en la posesión del balón, pero ambos equipos realizaron apenas dos disparos a puerta.