Amigos de De10 Sports, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Colombia y Suiza, correspondiente a los Octavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio de Vancouver en punto de las 14:00 horas.
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Suiza vs Colombia EN VIVO hoy
Actualidad Mundialista 01:39 PM
Colombia vs Suiza: EN VIVO - Juego ONLINE - Octavos de final del Mundial 2026
El partido se transmitirá por TUDN, Canal 5, Azteca 7 el plan mundialista de VIX