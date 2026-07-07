Colombia intentará dar un paso más hacia el sueño mundialista cuando enfrente este martes a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto sudamericano llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en el torneo, aunque enfrente tendrá a una selección suiza que todavía no conoce la derrota.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo han dejado buenas sensaciones desde la fase de grupos y en los octavos de final eliminaron a Portugal, resultado que confirmó a los colombianos como uno de los equipos más competitivos de la Copa del Mundo.

Con Luis Díaz como principal figura, Colombia buscará regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez en su historia.

Luis Diaz en festejo de gol con la selección de Colombia, durante los 16vos de Final del Mundial de 2026 ante Ghana - Foto: EFE

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Por su parte, Suiza ha sido una de las revelaciones del campeonato. Los europeos avanzaron invictos desde la fase de grupos y posteriormente dejaron en el camino a Argelia, respaldados por una defensa muy sólida y un equipo que ha sabido competir en los momentos importantes.

¿A qué hora juega Colombia vs Suiza HOY?

Fecha: Martes 7 de julio de 2026

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: BC Place, Vancouver, Canadá.

¿Dónde ver Colombia vs Suiza EN VIVO?

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Streaming: ViX Premium.