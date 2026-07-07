Colombia intentará dar un paso más hacia el sueño mundialista cuando enfrente este martes a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.
El conjunto sudamericano llega como uno de los equipos de mejor rendimiento en el torneo, aunque enfrente tendrá a una selección suiza que todavía no conoce la derrota.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo han dejado buenas sensaciones desde la fase de grupos y en los octavos de final eliminaron a Portugal, resultado que confirmó a los colombianos como uno de los equipos más competitivos de la Copa del Mundo.
Con Luis Díaz como principal figura, Colombia buscará regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez en su historia.
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Por su parte, Suiza ha sido una de las revelaciones del campeonato. Los europeos avanzaron invictos desde la fase de grupos y posteriormente dejaron en el camino a Argelia, respaldados por una defensa muy sólida y un equipo que ha sabido competir en los momentos importantes.
¿A qué hora juega Colombia vs Suiza HOY?
Fecha: Martes 7 de julio de 2026
Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
Sede: BC Place, Vancouver, Canadá.
¿Dónde ver Colombia vs Suiza EN VIVO?
Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.
Streaming: ViX Premium.